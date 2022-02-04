Путин 15 февраля обсудит с Шольцем Украину и гарантии безопасности для России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина с новым канцлером Германии Олафом Шольцем пройдут в Москве 15 февраля, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации и урегулированием внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении.

Ранее о том, что такая встреча состоится, проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это будет первая личная встреча Путина с Шольцем в качестве канцлера ФРГ. В эту должность он вступил в конце прошлого года. 21 декабря у них с главой российского государства состоялся телефонный разговор.