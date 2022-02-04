В ходе визита Путина в Китай принято 16 документов

В ходе российско-китайских переговоров на высшем уровне было принято Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. В нем Москва и Пекин подчеркнули, что "выступают за формирование между мировыми державами отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве".

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пакет из 16 межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, включая совместное российско-китайское заявление о международных отношениях, был принят в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Общий перечень опубликован в пятницу на сайте Кремля.

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Министерство экономического развития РФ и Министерство коммерции КНР приняли совместное заявление о завершении работ по разработке дорожной карты по развитию двусторонней торговли товарами и услугами. Кроме того, ведомства подписали меморандум об обоюдном взаимопонимании по вопросу углубления инвестиционного сотрудничества в области устойчивого ("зеленого") развития.

Помимо прочего, был подписан документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах, а министерства иностранных дел обеих стран составили план консультаций на текущий год. Были также подписаны дополнения к протоколу от 5 июня 2019 года о фитосанитарных требованиях к ячменю и к протоколу от 1 ноября 2017 года о фитосанитарных требованиях к пшенице, экспортируемым из России в Китай .

Кроме того, Федеральная таможенная служба (ФТС) России и Главное таможенное управление КНР подписали протокол о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора (УЭО).

"Протокол стал первым международным договором подобного рода, подписанным Федеральной таможенной службой. В рамках его реализации таможенные ведомства двух стран будут обмениваться необходимой информацией об организациях, имеющих в России и Китае статус УЭО, в целях предоставления на этапе таможенного декларирования и выпуска товаров специальных упрощений при прямых поставках между УЭО", - говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства.

Всего стороны приняли 11 межправительственных и межведомственных документов, в том числе соглашения о сотрудничестве в сфере антимонопольного правоприменения и конкурентной политики и о сотрудничестве в области санитарной охраны территории.

Коммерческие контракты

В ходе визита было заключено четыре коммерческих контракта. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд куб. м природного газа по "дальневосточному" маршруту. "Роснефть" и китайская компания Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области информатизации и цифровизации до 2027 года. Также "Роснефть" и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет и приняли меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в сфере низкоуглеродного развития.

Переговоры в Пекине

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, продлившиеся более 2,5 часов, прошли в Пекине, куда ранее в пятницу прибыл российский лидер. Программа пребывания российского лидера в Пекине рассчитана на один день. После переговоров с председателем КНР, в том числе общения с глазу на глаз за рабочим обедом, Путин будет присутствовать в качестве гостя на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.