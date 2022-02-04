Россия и Китай выступают против цветных революций

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела других государств и выступают против цветных революций. Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Пекина о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

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"Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против цветных революций и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях", - указывается в документе.

Как отмечается в совместном заявлении, "стороны глубоко обеспокоены серьезными вызовами в сфере международной безопасности и исходят из того, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны". "Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств", - подчеркивается в документе.

Укрепление диалога и взаимного доверия

Россия и Китай обращаются ко всем государствам с призывом укреплять диалог и взаимное доверие, а также уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран.

"Стороны обращаются ко всем государствам с призывом в интересах всеобщего благополучия укреплять диалог и взаимное доверие, углублять взаимопонимание, отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран, а также суверенитет и интересы государств в области безопасности и развития <...>", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Также РФ и Китай призывают защищать международную систему, опирающуюся на центральную роль ООН, миропорядок, основанный на международном праве, добиваться подлинной многосторонности при центральной и координирующей роли ООН и ее Совбеза, содействовать демократизации международных отношений и обеспечивать достижение мира, стабильности и устойчивого развития на земле.