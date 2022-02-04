Захарова: РФ остается открытой к диалогу на равных с Западом по вопросам безопасности

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия открыта к диалогу с Западом, только если он будет равноправным и учитывать озабоченности обеих сторон. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"К диалогу как таковому мы открыты. Он должен быть равноправным, должен учитывать интересы друг друга, озабоченности обеих сторон. Этот тезис не выработан специально для НАТО, это наша позиция и, опять же, не ноу-хау, она заложена в имеющих для нас принципиальное значение международно-правовых договоренностях, в Уставе ООН в первую очередь", - сказала она.

При этом Захарова отметила, что для НАТО сдерживание РФ остается приоритетным направлением. "Альянс четко показал, что именно это сдерживание России является приоритетом. Под это подвязываются планы военного строительства, учения, строительство инфраструктуры, соответствующим образом выстраиваются программы сотрудничества организации с партнерами", - добавила она.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. 26 января США и НАТО передали свои письменные ответы на предложения России. Как заявил 1 февраля президент РФ Владимир Путин, США и НАТО в своих ответах на российские предложения о гарантиях безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы.