Захарова: киевские власти пытаются показать, что ставят крест на минских соглашениях

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Последние заявления киевских властей подчеркивают, что они ставят крест на минских соглашениях. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, последние заявления киевских властей, киевского режима, которые ставят под вопрос искренность их намерений разрешить кризис в Донбассе мирными способами на основе комплекса мер, подчеркивают то, о чем мы говорили раньше: к сожалению, похоже, что они просто ставят на них крест", - сказала она.

В частности, дипломат указала, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press 31 января заявил, что реализовать минские соглашения невозможно. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью польскому изданию Rzeczpospolita сказал, что никакого особого статуса и права вето для Донбасса не будет, "как представляет Россия".

"Это не Россия себе что-то представляет, это я сейчас господину Кулебе говорю, это так записано в минских договоренностях, которые были подписаны президентом Украины в присутствии всех остальных и вырабатывались им, - подчеркнула дипломат. - Поэтому это не мы видим некий особый статус, это там прописано - все шаги, которые необходимо реализовать".

Захарова отметила, что Франция и Германия должны заставить Киев в полном объеме исполнять минские договоренности, если они хотят добиться прогресса в урегулировании внутриукраинского кризиса. "Поэтому если в Париже хотят достичь прогресса в урегулировании внутриукраинского конфликта, и французским, и германским коллегам нужно просто серьезно, - <...> с точки зрения реализации, я понимаю, что это непросто, - но нужно поработать с Киевом, заставить его в полном объеме выполнить минские договоренности", - резюмировала она.