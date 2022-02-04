Захарова заявила, что союз Украины, Польши и Британии обречен в силу исторического опыта

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Создание союза Украины, Польши и Великобритании, объявление о формировании которого отложено на неопределенный срок, обречено в силу исторического опыта. Оно противоречит принятым международно-правовым обязательствам, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Любые альянсы против кого-то - они обречены не потому, что нам так хочется, потому что есть логика, потому что есть исторический опыт противостоять действительно в международно-правовом формате реальной агрессии, объединяться для того, чтобы не допустить или противодействовать новым вызовам и угрозам - это нормально. А создавать некие блоки, союзы, такие стайки сбивать и сбиваться в эти стайки для того, чтобы дружить против кого-то, не имя для этого оснований - ну, это по меньшей мере глупо, я уже не говорю о том, что это все противоречит, опять же, принятым на себя обязательствам международно-правовым", - сказала она.

Захарова напомнила, что "нагнетание международного милитаристского ужаса" и "раскол Европы неким тройственным союзом" навеивает исторические ассоциации, которые не идут в пользу решивших создать альянс странам. "Эти эксперименты не должны повторяться, и как бы они не фантазировали на эту тему, истинность их целей очевидна - провокация", - подчеркнула дипломат.

Ранее о создании нового формата взаимодействия Украины, Польши и Великобритании сообщали СМИ, ссылаясь на дипломатические источники, но не уточняя деталей. Впервые о таком варианте взаимодействия упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января. Судя по ее словам, о сотрудничестве трех стран шла речь во время визита Зеленского в Лондон в декабре 2021 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник заявил, что объявление о создании нового формата сотрудничества между Киевом, Варшавой и Лондоном отложено на неопределенный срок в связи с тем, что глава МИД Великобритании в преддверии визита в Киев заразилась коронавирусом.