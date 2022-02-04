Захарова: РФ открыта для диалога с ФРГ по ситуации с ограничениями в отношении СМИ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская сторона готова к обсуждению с германскими коллегами ситуации со взаимными ограничениями деятельности средств массовой информации. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Если у германской стороны есть желание обсудить, поговорить, найти форму выхода из этой ситуации, мы всегда открыты", - отметила она.

"Дальше обстановка будет развиваться в зависимости от действий немецкой стороны, - продолжила дипломат. - Если Германия пойдет на эскалацию, соответственно, мы ответим так же. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации, мы ответим так же. Мы готовы эту ситуацию нормализовать".

Официальный представитель дипведомства напомнила, что Москва неоднократно обращалась к Берлину "с предложениями найти любой компромисс или любую форму решения возникающих вопросов, которая была бы удобоварима для германских партнеров". В частности, предлагалось обсудить создавшуюся ситуацию и возможные пути выхода из нее в диалоге между союзами журналистов обеих стран, однако позитивного отклика эта инициатива не нашла.

Цели и намерения германской стороны по-прежнему остаются неясными, что подтвердил недавний визит в Москву главы МИД ФРГ Анналены Бербок, констатировала Захарова. "В ходе переговоров российская сторона поднимала этот вопрос и делала соответствующие предложения о начале какого-то диалога, который может не обязательно вестись на уровне правительств или дипломатов, - подчеркнула она. - Пожалуйста, в диалоге могут принять участие и общественные организации. Однако по неизвестным причинам с германской стороны в ответ не было проявлено не то чтобы заинтересованности, а вообще каких-либо эмоций".