Исаев до 18 февраля представит план законодательной работы по улучшению прав трудящихся

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев до 18 февраля представит план реализации программы партии в части вопросов, касающихся улучшения прав трудящихся. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба думской фракции единороссов.

"Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ, координатор направления "Хорошая работа - достаток в доме" Андрей Исаев до 18 февраля представит детальный план рассмотрения и принятия законов, которые будут развивать и реализовывать народную программу", - отмечается в сообщении.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания программной комиссии партии заявил, что координаторы направлений программной комиссии должны представить в ее президиум свои планы реализации программы партии до 18 февраля 2022 года. Андрей Исаев стал координатором реализации направления народной программы партии "Хорошая работа - достаток в доме".

"Речь идет в первую очередь о политике занятости, о трудовых отношениях. Должен сказать, что мы не сидели сложа руки - у нас есть серьезные наработки", - отметил Исаев. Так, напомнил он, в 2021 году был принят закон об электронном кадровом документообороте, "который существенно облегчил и для работников, и для работодателей вопрос "бумажных отношений" - отношений, которые должны быть зафиксированы в письменном виде". "Теперь соответствующий обмен информацией может осуществляться в электронном виде", - отметил Исаев.

Он также напомнил, что ранее в рамках рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обсуждался готовящийся закон о занятости населения. Так, напомнил Исаев, законопроект направлен на урегулирование прав и обязанностей самозанятых, платформенной занятости, разработку преференций для тех категорий граждан, которые испытывают сложности трудоустройства.

"Также мы проинформированы о том, что в ближайшее время правительство внесет законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Важно, что в рамках этого закона будет утвержден единый тариф. Это значит, что за всех работающих будет уплачиваться единый взнос в объединенный фонд - и на пенсию, и на социальное страхование. Права на больничный лист получат те, кто работает по гражданско-правовому договору, чьи трудовые отношения не оформлены", - отметил Исаев. По его словам, такие нормы будут защищать интересы людей и способствовать легализации трудовых отношений.