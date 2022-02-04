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Источник в МИД: РФ с Западом продолжат серию контактов по безопасности в ближайшее время

Диписточник также сообщил, что Россия разочарована реакцией Запада на главные требования в сфере безопасности
Здание Министерства иностранных дел РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Министерства иностранных дел РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Серия контактов России и Запада по гарантиям безопасности продолжится в ближайшее время. Об этом заявил ТАСС источник в МИД РФ.

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"Череда контактов в ближайшее время [по теме гарантий безопасности] продолжится", - сообщил источник в российском дипведомстве, подчеркнув, что "никаких конкретных договоренностей о датах, сроках и уровнях" пока нет.

Как указал собеседник агентства, Москва разочарована, что по ее главным требованиям в сфере безопасности со стороны западных партнеров "движения навстречу России нет". "Но вместе с тем мы видим серьезность подхода оппонентов к целому ряду аспектов, в том числе текущей повестке дня в области контроля над вооружениями", - отметил источник.

По его оценке, "сложно сказать, что реальный шаг Запада навстречу нам сделан", но можно констатировать, что "проявлен интерес к продолжению диалога, что само по себе тоже положительно".

МИД РФ 17 декабря 2021 года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-либо договоренностях объявлено пока не было.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

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