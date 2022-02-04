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Замглавы МИД РФ и премьер Палестины обсудили урегулирование на Ближнем Востоке

Также стороны обсудили двусторонние отношения

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штейей палестино-израильское урегулирование. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в пятницу.

В беседе, состоявшейся на полях очередной Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза в Аддис-Абебе, принял участие глава МИД Палестины. "Состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке, основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского урегулирования", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили двусторонние отношения и вопросы дальнейшего развития "традиционно дружественных" связей РФ и Палестины.

Теги
ПалестинаРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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