Замглавы МИД РФ обсудил с главой Комиссии Афросоюза подготовку саммита Россия - Африка

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат обсудили в пятницу в Аддис-Абебе задачи наращивания многопланового российско-африканского сотрудничества и практические аспекты подготовки второго саммита Россия - Африка, намеченного на 2022 год.

"С российской стороны была подтверждена нацеленность на дальнейшее поступательное укрепление связей в экономической, научно-технической и гуманитарной областях как с государствами Африки, так и с ее региональными интеграционными объединениями, включая координацию усилий в интересах обеспечения на континенте мира и безопасности. В этом контексте особое внимание было уделено практическим аспектам подготовки к проведению второго саммита Россия - Африка в 2022 году", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в российском дипведомстве, встреча сторон состоялась на полях 35-й Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза. Дипломаты рассмотрели весь комплекс вопросов "российско-африканского многопланового взаимодействия" с акцентом "на задачи его наращивания" в соответствии с положениями меморандума между правительством России и Африканским союзом об основах взаимоотношений и сотрудничестве, подписанного в 2019 году в Сочи на первом саммите Россия - Африка.