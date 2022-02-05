Замглавы МИД РФ выразил поддержку формированию демократических институтов в Сомали

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече с президентом Сомали Мохамедом Абдуллахи Мохамедом выразил поддержку усилиям сомалийских властей по формированию демократических институтов в стране. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

Встреча состоялась 4 февраля в Аддис-Абебе на полях 35-й Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза. "В ходе беседы Мохамед поделился своими оценками и соображениями в связи со складывающейся общественно-политической обстановкой в Сомали на завершающем этапе парламентских выборов, - отметили в дипведомстве. - С российской стороны была подтверждена последовательная и принципиальная поддержка усилий сомалийского руководства по формированию демократических институтов власти в Федеративной Республике Сомали в интересах обеспечения безопасности и поддержания прочного гражданского мира в стране".

Кроме того, стороны обсудили перспективы развития российско-сомалийского сотрудничества в разных сферах. "Был констатирован настрой Москвы и Могадишо на углубление политического диалога и продвижение возможных совместных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры и сельского хозяйства, - добавили в МИД РФ. - Особое внимание было уделено задачам повышения эффективности борьбы с международным терроризмом в районе Африканского Рога".