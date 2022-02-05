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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта проблематику укрепления безопасности в Европе

В сообщении МИД РФ отмечается, что "состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили некоторые аспекты ситуации в сфере контроля над вооружениями и укрепления безопасности в Европе.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также некоторым аспектам ситуации в сфере контроля над вооружениями и укрепления безопасности в Европе", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

Встреча прошла 4 февраля.

Теги
ЕгипетРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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