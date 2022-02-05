Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта проблематику укрепления безопасности в Европе

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили некоторые аспекты ситуации в сфере контроля над вооружениями и укрепления безопасности в Европе.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также некоторым аспектам ситуации в сфере контроля над вооружениями и укрепления безопасности в Европе", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

Встреча прошла 4 февраля.