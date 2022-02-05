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Кризис на Украине

Захарова: Россия много раз наблюдала, как Запад пытается портить Олимпиаду

Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала ошибочную публикацию Bloomberg о вторжении России на Украину

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия неоднократно наблюдала, как западники портят проведение Олимпийских игр, публикации американского агентства Bloomberg и германской газеты Bild по Украине отражают, что Запад готов на все. Об этом в субботу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Bloomberg же написало сегодня о "вторжении России на Украину". То самое американское агентство Bloomberg, которое две недели назад опубликовало фейк о "российско-китайских договоренностях по вторжению на Украину". А немецкая Bild (тоже сегодня) опубликовала "путинский путч-план для Украины". В статье раскрывается подробная схема "захвата Украины", которая, со слов журналистов, "попала в руки неназванной спецслужбы", - написала дипломат в Telegram-канале. - Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все".

Ранее Bloomberg опубликовало заголовок "Россия вторглась на Украину", затем признало ошибку и удалило публикацию. В агентстве пояснили, что готовят "заголовки ко множеству сценариев", и заголовок о российском вторжении на Украину был опубликован случайно. Уточняется, что руководство агентства выясняет причину произошедшего.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Российская сторона неоднократно отвергала такие обвинения.

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеЗахарова, Мария Владимировна
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