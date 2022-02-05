Захарова назвала преступлением публикации западных СМИ о "вторжении" РФ на Украину

"Это уже не пропаганда, пропаганда - это когда ты отстаиваешь какую-то точку зрения. Кстати говоря, в пропаганде есть и зерно, связанное именно с продвижением своей позиции. Но это уже даже не плохая пропаганда, когда ты используешь СМИ для достижения своих целей, это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима", - сказала она в субботу в эфире "Радио России".