{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава СЖР заявил, что ошибка Bloomberg могла спровоцировать печальные последствия

Владимир Соловьев отметил, что подобная ошибка дала возможность посмотреть на "кухню западных коллег, которые уже несколько недель нагнетают информацию о том, что Россия вот-вот нападет на Украину, а Россия все не нападает"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев полагает, что ошибочная публикация агентства Bloomberg о "вторжении" России на Украину могла привести к очень печальным последствиям. При этом он надеется, что это не было провокацией.

Ранее американское агентство Bloomberg на своем сайте опубликовало заголовок "Россия вторглась на Украину", затем признало ошибку и удалило публикацию. В агентстве пояснили, что готовят "заголовки ко множеству сценариев", и заголовок о российском вторжении на Украину был опубликован случайно. Уточняется, что руководство агентства выясняет причину произошедшего.

"Такие ошибки иногда случаются. Я думаю, что это все-таки, действительно, досадная ошибка, очень тяжелая оплошность, но не провокация. <...> Однако подобная оплошность в нынешней очень напряженной международной ситуации, конечно, могла спровоцировать даже военные действия. Поэтому цена такой ошибки может быть очень велика", - подчеркнул он.

При этом Соловьев отметил, что подобная ошибка дала возможность посмотреть на "кухню западных коллег, которые уже несколько недель нагнетают информацию о том, что Россия вот-вот нападет на Украину, а Россия все не нападает". По его мнению, редактор, выпустивший материал, вероятно, будет "очень серьезно наказан".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Российская сторона неоднократно отвергала такие обвинения.

Теги
УкраинаСШАРоссия
Кризис на Украине
Эксперт: ошибочная публикация Bloomberg о вторжении РФ вызвана всеобщей истерией
Как отметил председатель совета Фонда "Валдай" Андрей Быстрицкий, это агентство особенно отличается казусами в области информации
Читать полностью