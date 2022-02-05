Глава СЖР заявил, что ошибка Bloomberg могла спровоцировать печальные последствия

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев полагает, что ошибочная публикация агентства Bloomberg о "вторжении" России на Украину могла привести к очень печальным последствиям. При этом он надеется, что это не было провокацией.

Ранее американское агентство Bloomberg на своем сайте опубликовало заголовок "Россия вторглась на Украину", затем признало ошибку и удалило публикацию. В агентстве пояснили, что готовят "заголовки ко множеству сценариев", и заголовок о российском вторжении на Украину был опубликован случайно. Уточняется, что руководство агентства выясняет причину произошедшего.

"Такие ошибки иногда случаются. Я думаю, что это все-таки, действительно, досадная ошибка, очень тяжелая оплошность, но не провокация. <...> Однако подобная оплошность в нынешней очень напряженной международной ситуации, конечно, могла спровоцировать даже военные действия. Поэтому цена такой ошибки может быть очень велика", - подчеркнул он.

При этом Соловьев отметил, что подобная ошибка дала возможность посмотреть на "кухню западных коллег, которые уже несколько недель нагнетают информацию о том, что Россия вот-вот нападет на Украину, а Россия все не нападает". По его мнению, редактор, выпустивший материал, вероятно, будет "очень серьезно наказан".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Российская сторона неоднократно отвергала такие обвинения.