Антонов заявил, что США пытаются свести все проблемы международной безопасности к Украине

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вашингтон пытается свести все проблемы международной безопасности к Украине, это абсолютно неправильно. Об этом заявил в субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" .

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Вы знаете, в Америке пытаются свести все сегодняшние проблемы к Украине. Я считаю, что это абсолютно неправильно, это попытка затушевать истинное положение дел", - сказал он.

Как отметил Антонов, российские документы о гарантиях безопасности ставят вопрос о дальнейшем развитии системы международной безопасности. "По сути в наших документах, которые мы передали американцам и натовцам, мы поставили четкий сигнал не об Украине, и даже не просто о европейской безопасности, мы поставили четкий вопрос о перспективах международной безопасности. В каком мире нам жить, должны ли мы следовать заветам и решениям отцов-основателей послевоенной системы международных отношений, в основе которой лежит ООН и ее Совет Безопасности, следовать ли международным договорам, соглашениям, международному праву или же подчиняться диктату, силе, неким правилам которые вырабатываются без нашего участия", - отметил посол.

Встреча представителей РФ и США по "раздражителям" прошла в Вене 3 февраля, Москва получила отказ на все свои претензии, заявил Антонов. "Не могу вам не сказать, что 3 февраля, то бишь позавчера, в Вене прошли российско-американские консультации по "раздражителям". <...> К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ", - сказал он.

Антонов отметил, что Россия не собирается нападать на Украину, Москве это не нужно и не отвечает ее интересам. "Мы постоянно об этом говорим, что Россия не собирается ни на кого нападать, нам это не нужно, не выгодно, это отвечает нашим интересам. Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии - это просто чепуха", - сказал он.