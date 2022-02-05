Антонов заявил, что Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Москва ожидает новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона, но пока трудно сказать, какие они будут. Об этом заявил в субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Санкции [со стороны США] мы ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут. Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России", - отметил Антонов.

По словам главы российского диппредставительства, каждый день в Конгрессе США идут дискуссии "с полным консенсусом" в отношении того, что санкции нужны, разночтения возникают лишь по объемам и срокам этих санкций. "Это свидетельствует лишь о том, что снижается уровень дипломатической квалификации США, которые не могут решить за столом переговоров насущные проблемы международной безопасности", - подчеркнул он.

Антонов заявил, что не верит, что Соединенные Штаты готовы обрушить отношения с Москвой.

"Честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения", - сказал дипломат.

О подготовке санкций

Ранее группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом (демократ от штата Нью-Джерси) внесла в верхнюю палату американского законодательного органа законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

Позднее Менендес заявил, что часть из обсуждаемых в Сенате США санкций против РФ из-за ситуации против Украины может быть введена до вторжения на Украину, которое якобы готовит Россия. Менендес не пояснил, какие именно санкции могли бы быть введены заранее. Администрация США до этого выступала против использования санкций в предварительном порядке, поскольку иначе они потеряют сдерживающий эффект.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.