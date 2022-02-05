Антонов назвал "безобразием" публикацию Bloomberg о вторжении России на Украину

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Публикация американского агентства Bloomberg о вторжении России на Украину - это "безобразие", которое не поддается никакому объяснению. Об этом заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Конечно, сегодня то, что случилось в ночи, ну, это просто безобразие, это не поддается никакому объяснению, когда опубликовали заготовки, которые, видимо, <...> стояли в "стенд-бай", когда нажать надо только на кнопку - и вылетает статья о том, что русские уже продвинулись там к Днепру или еще куда-либо", - сказал он.

В субботу агентство Bloomberg на своем сайте разместило заголовок "Россия вторглась на Украину". Публикация провисела более 20 минут, прежде чем ее удалили, а СМИ признало ошибку и принесло извинения. В агентстве пояснили, что готовят "заголовки ко множеству сценариев", а упоминание о якобы имевшей место российской агрессии было обнародовано случайно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ТАСС ситуацию, сказал, что "вряд ли это могло быть провокацией". В то же время, отметил он, все это "демонстрирует, насколько опасна в целом подобная напряженность, которая царит и которая спровоцирована ежедневными агрессивными заявлениями", сделанными в Вашингтоне, Лондоне и других европейских столицах. "Любая искра чрезвычайно опасна", - подчеркнул Песков.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве постоянно звучат утверждения о возможном вторжении РФ на украинскую территорию. Москва неоднократно отвергала подобные домыслы.