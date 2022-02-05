Захарова обратила внимание на молчание Госдепа по фейкам Bloomberg

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на молчание со стороны Госдепартамента относительно фейковых публикаций американского агентства Bloomberg.
"Когда Госдеп выпустит доклад про фейки Bloomberg? Про RT же выпустил, хотя фактов не было. А про Bloomberg фактов предостаточно, а Госдеп молчит", - написала Захарова в субботу в своем Telegram-канале, комментируя заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о том, что в Вашингтоне осудили решение России закрыть московский офис германской медиакомпании Deutsche Welle.
"Ну а то, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя - натовская пропагандистская машина в действии", - отметила дипломат.
В субботу агентство Bloomberg на своем сайте разместило заголовок "Россия вторглась на Украину". Публикация провисела более 20 минут, прежде чем ее удалили, а СМИ признало ошибку и принесло извинения. В агентстве пояснили, что готовят "заголовки ко множеству сценариев", а упоминание о якобы имевшей место российской агрессии было обнародовано случайно.