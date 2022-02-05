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Захарова обратила внимание на молчание Госдепа по фейкам Bloomberg

Таким образом официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о том, что в Вашингтоне осудили решение России закрыть московский офис германской медиакомпании Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на молчание со стороны Госдепартамента относительно фейковых публикаций американского агентства Bloomberg.

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"Когда Госдеп выпустит доклад про фейки Bloomberg? Про RT же выпустил, хотя фактов не было. А про Bloomberg фактов предостаточно, а Госдеп молчит", - написала Захарова в субботу в своем Telegram-канале, комментируя заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о том, что в Вашингтоне осудили решение России закрыть московский офис германской медиакомпании Deutsche Welle.

"Ну а то, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя - натовская пропагандистская машина в действии", - отметила дипломат.

В субботу агентство Bloomberg на своем сайте разместило заголовок "Россия вторглась на Украину". Публикация провисела более 20 минут, прежде чем ее удалили, а СМИ признало ошибку и принесло извинения. В агентстве пояснили, что готовят "заголовки ко множеству сценариев", а упоминание о якобы имевшей место российской агрессии было обнародовано случайно.

Теги
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