Захарова заявила, что Bloomberg публикует вбросы на системной основе

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Агентство Bloomberg публикует лживые материалы на системной основе. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Москва-24" , отвечая на вопрос, была ли умышленной публикация Bloomberg материала о том, что Россия якобы напала на Украину.

"У меня нет этого факта: умышленный, случайный или полуумышленный, случайный. Я знаю, что это системно. Потому что две недели назад был аналогичный вброс в том же самом Bloomberg о том, что якобы Пекин и Москва договорились о том, что отложат вторжение на Украину в связи с проведением Олимпиады в Пекине, была такая абсолютно сумасшедшая история, она была дезавуирована МИДами и Китая, и России", - сказала она.

"Поэтому эта вещь системная. А уж как они ее реализуют - это, мне кажется, вопрос, в том числе и внутренних расследований", - добавила дипломат.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало заголовок "Россия вторглась на Украину", затем признало ошибку и удалило публикацию. В агентстве пояснили, что готовят "заголовки ко множеству сценариев" и что заголовок о российском вторжении на Украину был опубликован случайно. Уточняется, что руководство агентства выясняет причину произошедшего.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Российская сторона неоднократно отвергала такие обвинения.