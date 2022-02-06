Путин и президент Южной Осетии обсудили развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудили по телефону актуальные вопросы развития дружественных двусторонних отношений. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.

Также в Кремле отметили, что Путин тепло поздравил Бибилова с днем рождения.

Бибилов родился 6 февраля 1970 года в городе Цхинвали Юго-Осетинской автономной области Грузинской ССР (ныне - город Цхинвал, Республика Южная Осетия).