Отсутствие рукопожатия Путина и Си Цзиньпина было согласовано

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Отсутствие традиционного рукопожатия президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на встрече в Пекине было согласовано протокольными службами двух стран по просьбе китайской стороны. Это меры антиковидных предосторожностей, в таком жесте нет никакой политики, заявил руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев.

"Это, разумеется, все было оговорено и согласовано заранее. Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР [Си Цзиньпину]", - рассказал Китаев в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Китаев подчеркнул, что в этом нет "никакой политики". "Это попытка избежать каких-то опасностей, осложнений из-за коронавируса", - объяснил он.

Глава президентского протокола рассказал, что подобная практика в годы пандемии уже не редкость. "Когда приезжала госпожа [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель к нам в гости в августе прошлого года, просьба от ее протокола поступила тоже: не жать ей руки. Мы вышли из ситуации, преподнеся ей букет цветов", - сообщил он.

Комментируя то, как сами лидеры относятся к таким вещам, Китаев заметил, что ему сложно говорить от имени всех лидеров. "Но наш президент относится доброжелательно. Если от коллег поступают какие-то просьбы, он всегда идет навстречу их пожеланиям", - сказал представитель Кремля. Этим же, по его словам, объясняется то, почему иногда можно видеть объятия, а иногда - "встречу через стол".