Протокол Путина из-за пандемии проверяет локации с помощью камер

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Протокол президента России Владимира Путина старается лично проверять места, которые посещает глава государства, но в пандемию эту работу на 80% перевели в онлайн. Об этом рассказал руководитель протокола президента Владислав Китаев в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Говоря о том, как из-за коронавируса изменилась работа протокола, в том числе связанная с проверкой локаций, он отметил: "Всегда лучше увидеть, чем услышать, поэтому всегда, конечно же, лучше лично побывать заранее во всех местах, где предполагаются мероприятия с участием президента".

"Но вот в течение двух лет мы уже живем в онлайн-мире, в мире камер, и все это на 80% организуется в онлайн-режиме, - пояснил Китаев. - Не мне судить, получается ли это или нет, но мы стараемся".

Он добавил, что показательным примером стал визит Путина в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр. Осмотр мест, где были запланированы мероприятия с участием президента, в этом случае проходил "в онлайн-режиме".

"Сотрудники выезжали на место, организовывали трансляцию, и все заинтересованные сотрудники нашего протокола, нашей пресс-службы, нашей безопасности смотрели, что будет происходить в день мероприятия. Ожидания нас не обманули: совпало", - рассказал руководитель протокола.

При этом сам президент, по словам Китаева, мгновенно перестроился на такой режим работы.