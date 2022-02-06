Захарова: сроки завершения операции ОДКБ в Казахстане не определялись в контактах с КНР

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла заявления журналистки "Эхо Москвы" Юлии Латыниной о якобы наличии связи между выводом войск ОДКБ из Казахстана и контактами между РФ и Китаем накануне завершения миротворческой операции.

"Решение о вводе и выводе сил ОДКБ принимается членами ОДКБ. Китай не является членом этой организации. Решения в ОДКБ принимаются коллективно на основе Договора. Вся операция (обсуждение, принятие решения, его реализация) проходила максимально открыто", - написала она в воскресенье в своем Telegram-канале, комментируя соответствующие высказывания журналистки из эфира радиостанции.

Захарова также указала на безосновательность и ошибочность предположений о том, что телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И стал "ключевым фактором вывода сил ОДКБ из Казахстана". Она добавила, что при этом Латынина перепутала главу МИД КНР и китайского посла, с которым Лавров не контактировал в эти дни. "А что будем делать с телефонными переговорами Сергея Лаврова с турецким и индийским коллегами накануне ввода сил ОДКБ? Где глубокая мысль эксперта о том, что именно после этого российские военные полетели в Алма-Ату?" - с иронией задалась вопросом дипломат.

По ее словам, информация о прошедшей миротворческой операции в полном объеме предоставлялась всеми ведомствами и самой ОДКБ, "чей секретариат проявил высокий профессионализм в работе со СМИ".

"Закончилась операция - закончилось ее активное освещение. То, что операцию показывали все наши каналы практически круглосуточно, это абсолютно естественно. Речь шла о гражданах России, российских военных, направлявшихся в страну, с которой нас связывают общая история, родственные связи и самая протяженная граница. А еще близость к Афганистану. Где все, мягко говоря, не очень стабильно после феерического бегства натовцев из этой страны в прошлом году", - заключила Захарова.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ были направлены в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации, принятым 6 января. Миротворческий контингент ОДКБ пробыл в Казахстане, где в начале января прошли массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами и нападениями на представителей власти, до 19 января. По оценке властей республики, этот опыт продемонстрировал жизнеспособность, эффективность организации и ее способность к оперативным действиям.