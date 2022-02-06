Эксперт: США могут вынудить китайский бизнес поступить с РФ по принципу "ничего личного"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. КНР не свернет сотрудничество с Россией в случае, если Вашингтон введет санкции против Москвы, но США могут вынудить китайские частные компании не нарушать условия этих ограничений. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Он подчеркнул, что государственные компании и финансовые институты Китая не присоединяются к американским рестрикциям "и продолжают финансировать проекты с российским участием достаточно активно". "Но если говорить о китайском частном секторе, то частные банки и компании всегда следовали американским санкциям, поскольку не хотели стать объектом экстерриториальных вторичных санкций. Поэтому в этом смысле здесь едва ли что-то изменится. Китайский частный бизнес будет проявлять осторожность и не идти на какие-либо шаги, которые можно было бы считать нарушением американским санкций", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что для китайского бизнеса в этом отношении даже характерно избыточное выполнение требований в стремлении максимально снизить риски "и не только не нарушать санкции, но и не залезать в серую зону, где могут быть различные интерпретации тех или иных шагов китайских компаний с точки зрения американского регулятора". "Государственные компании КНР, конечно, будут продолжать работать с Россией. Но китайский бизнес не хочет неприятностей на американских рынках, они для частного китайского бизнеса существенно важнее российских по большинству позиций. Это другие объемы, другие отношения. Это чистый бизнес, ничего личного", - пояснил эксперт.

По словам аналитика, США продолжат свою санкционную политику против РФ, но постараются избежать введения масштабных секторальных ограничений, если только на Украине не произойдут катастрофические события. "Если речь идет о санкциях в отношении отдельных российских компаний или чиновников, то такие санкции были, есть и будут. Здесь, конечно, ожидать каких-либо изменений не приходится. Повод найдется всегда. Если это не Украина, это могут быть вопросы химического оружия, Сирия, права человека, какие-то другие региональные проблемы, в том числе и сотрудничество со странами, которые уже находятся под американскими санкциями. Вот это все, конечно, будет", - указал Кортунов.

"Но если говорить о каких-то максималистских санкционных планах, касающихся российской финансовой системы в целом, энергетического сектора российской экономики, то такие санкции, по всей видимости, если не произойдет чего-то драматического с Украиной, применены не будут. Конечно, для России санкции второй категории - секторальные, бьющие по основным секторам российской экономики, представляют собой опасность. Санкции будут, но такие драконовские, судя по всему, если не будет войны, администрация [президента США Джо] Байдена постарается не применять", - заключил эксперт.

О подготовке санкций США

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что возможные американские санкции в отношении РФ в случае вторжения на Украину могут затронуть экономику Китая. По его словам, у КНР будет выбор: действовать в соответствии с санкциями или нет, что может быть чревато определенными штрафами.

Ранее группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом (демократ от штата Нью-Джерси) внесла в верхнюю палату американского законодательного органа законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.