Путин и Макрон проведут встречу в Кремле

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник продолжит серию интенсивных, в том числе очных, внешнеполитических контактов. Глава российского государства ждет в Кремле французского коллегу Эмманюэля Макрона.

Как сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, лидеры, трижды разговаривавшие по телефону за последние две недели, договорились о том, что в понедельник Макрон приедет в Москву. По прогнозу представителя Кремля, на повестке дня российско-французского саммита будет много тем.

Темы переговоров

Среди вопросов, которые президенты затронут на переговорах, Песков в первую очередь назвал тему гарантий безопасности для РФ. 17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. 26 января США и НАТО передали свои письменные ответы на предложения Москвы. Как заявил 1 февраля Путин, Вашингтон и Брюссель в ответных документах проигнорировали принципиальные требования России.

Песков заверил, что Путин будет готов продолжить ту дискуссию, которую они с Макроном начали по телефону, изложить озабоченности, видение ситуации и понимание Москвы того, что было получено в ответ от США и НАТО.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее обращал внимание на то, что в телефонных разговорах Путин и Макрон также обсуждали внутриукраинский кризис. В Париже 26 января состоялась встреча политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Украина и Франция). Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Встреча, как отметили дипломатические наблюдатели, прервала более чем двухлетний перерыв в проведении очных переговоров политсоветников. Как сообщалось ранее, 8 февраля президент Франции планирует нанести визит на Украину.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Кремль неоднократно называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозы. Впрочем, Песков не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Представитель Кремля ожидает, что "хотя бы пару слов" лидеры скажут и по двусторонним отношениям, которые российская сторона считает очень важными. Песков обещал, что об итогах встречи президенты расскажут на пресс-конференции.

Взгляд из Парижа

Как сообщили в окружении Макрона, московская встреча двух лидеров пройдет во второй половине дня, при этом "предварительно ограничений по времени не установлено". В преддверии визита французский президент в интервью парижскому еженедельнику Le Journal du Dimanche выразил убеждение, что нормализовать международную ситуацию без диалога с Россией невозможно.

Как заявил Макрон, "недавний период подтвердил, что, если мы отказываемся от диалога, - а таким был выбор европейцев, когда мы вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель предлагали провести саммит ЕС - Россия, - то невозможно урегулировать ни один конфликт". В этом случае, по его мнению, европейцы позволяют другим говорить от своего имени и "не могут больше содействовать коллективной безопасности".

Комментируя ситуацию вокруг Украины, французский лидер подчеркнул, что сейчас необходимо снизить напряженность путем диалога, чтобы "избежать вооруженного конфликта". Он считает, что геополитические приоритеты России "связаны не с Украиной, а с прояснением правил сосуществования с НАТО и ЕС". Макрон полагает, что "безопасность и суверенитет Украины и любого другого европейского государства не могут быть предметом компромисса, но в то же время легитимно, что Россия ставит вопрос о собственной безопасности".

По мнению политического обозревателя Франсуа Клемансо, встреча президентов с глазу на глаз необходима, как и состоявшийся летом в 2019 году диалог Макрона и Путина в Брегансоне, чтобы выйти за пределы уже известных аргументов сторон. На его взгляд, президент Франции надеется получить в Москве "сигнал о деэскалации". Путин и Макрон провели длительную двустороннюю встречу 19 августа 2019 года в летней резиденции главы Франции - форте Брегансон - по приглашению французского президента.

К новому диалогу с Россией в канун московских переговоров призвал патриарх французской дипломатии Юбер Ведрин, возглавлявший МИД страны на рубеже 2000-х годов. "Я думаю, что Макрон прав в своем стремлении обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины, но также в широком плане и архитектуру европейской безопасности", - отметил он.

Ветеран политики считает ошибкой курс Запада на применение санкций в отношении России. "Жаль, что Европа не нашла ничего лучше, чем взять все худшее из американской политики, копируя ее претензии на то, чтобы вводить санкции против всего мира", - заметил он. По мнению Ведрина, важно возобновить "стратегический диалог" с Россией. "Запад отказался от этого, полагая, будто одержал победу, - сказал он. - Необходимо, однако, вернуться к более реалистичному подходу в отношениях с Россией, усвоить уроки прошлого".

Интенсивные контакты

Ушаков ранее отмечал, что в последнее время Путин "весьма интенсивно и активно занимается внешнеполитической проблематикой". Приезд Макрона 7 февраля станет третьим за неделю визитом иностранного лидера в Москву. 1 февраля Путин проводил переговоры в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а 3 февраля - с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. В пятницу же глава российского государства нанес визит в Китай для переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином и участия в открытии Олимпиады. На 15 февраля в Москве запланирована также первая личная встреча Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.