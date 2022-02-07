МИД РФ: Запад выдумал российскую угрозу ради "героической борьбы"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. США и Великобритания выдумали угрозу нападения России на Украину ради "героической борьбы", чтобы затем совершить провокацию и объявить о своей победе, это способ отвлечь внимание от собственных кризисов и возродить имидж "непобедимых" после афганского провала. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале в понедельник.

Дипломат указала, что очередные рассуждения о судьбах Европы в блоге верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от 30 января подтвердили ее давние подозрения, что "блог живет собственной жизнью", а сам глава евродипломатии, "возможно, даже и не знает, что за диковинные тексты размещают от его имени".

"В очередном сочинении развиваются известные психоделические фобии западных СМИ о "российской агрессии против Украины". Однако время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе", - отмечает Захарова.

"Тут тебе и возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, и шанс слить миллиарды на вооружение "неокрепших демократий", и способ возродить имидж "непобедимых" после афганского провала", - добавила она.

Украинский конфликт

В вопросах урегулирования украинского конфликта ЕС не беспристрастен, обратила внимание представитель МИД РФ. По ее оценке, он "отстаивает свою сферу влияния, застолбленную еще в 2013 году, когда в Брюсселе, не брезгуя средствами и переступив через возражения законного правительства страны, отчаянно продавливали ассоциацию Украины с Евросоюзом". "После нынешнего западного перфоманса", считает Захарова, Украину "не возьмут вообще ни в какое приличное образование - кому нужна страна, на которую "вот-вот нападет Россия"?"

"Подсобили натовцы украинцам по-медвежьи", - констатировала дипломат.

Она указала и на финансовые потери Киева "от развернувшихся в последние месяцы "игр патриотов", напомнив о словах президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что государство уже потеряло $12,5 млрд. "При размере ВВП Украины в $155,6 млрд в 2020 году - это 8% годового ВВП, - отмечает представитель МИД РФ. - 24 января с помпой был заявлен новый пакет макрофинансового содействия ЕС Киеву в €1,2 млрд. Это кратно меньше потерь, понесенных Украиной в результате очередного витка антироссийской истерии, и лишь увеличивает долговое бремя этой страны. Ведь, как признают сами есовцы, почти 90% хваленой помощи ЕС (€15,1 из €17 млрд, предоставленных с 2014 года) - это кредиты, которые надо будет возвращать", - заметила дипломат.

"Как говорится, с такими друзьями никаких врагов не надо. Впрочем, мы не раз говорили, что интересы украинцев Запад волнуют меньше всего", - подытожила официальный представитель российского дипведомства.