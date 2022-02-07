Кабулов: дату встречи расширенной "тройки" по Афганистану в Кабуле пока не согласовали

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Точная дата заседания расширенной "тройки" по Афганистану (Россия, США, Китай, Пакистан), которое было намечено на февраль в Кабуле, пока не согласована. Об этом заявил ТАСС в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Пока нет, ждем предложения по дате от партнеров", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в интервью ТАСС Кабулов сообщал, что очередную встречу расширенной "тройки" планируется провести в Кабуле до конца февраля. Предыдущее заседание состоялось в Исламабаде 11 ноября 2021 года.