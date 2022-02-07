Губернатор Алтайского края назначил нового министра транспорта

БАРНАУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил нового министра транспорта региона Антона Воронова, назначенного на эту должность после ухода в отставку и уголовного преследования предыдущего Александра Дементьева, сообщает пресс-служба правительства края.

Дементьев ушел с поста главы регионального Минтранса в мае прошлого года. Уже в июне он был задержан в одной из московских квартир по подозрению в получении взятки в размере 5 млн рублей. С тех пор в регионе не назначали министра транспорта.

"Губернатор представил членам правительства края нового министра транспорта. Антон Воронов приступает к исполнению своих полномочий 7 февраля. Он долгое время работал в системе органов местного самоуправления, в последние годы был главой Павловского района", - говорится в сообщении.

Уголовное дело против Дементьева было возбуждено в июне 2021 года по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки"). По данным следствия, в 2020 году министр получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной из компаний, которая занималась нанесением дорожной разметки. За это чиновник должен был обеспечить заключение с компанией муниципальных контрактов и беспрепятственную приемку выполненных работ.