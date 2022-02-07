В МИД РФ заявили, что визит Трасс в Москву прорабатывается

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Москву 10 февраля прорабатывается. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в российском дипведомстве.

"Прорабатывается", - сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Трасс может посетить РФ 10 февраля.

Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС, что российская сторона дала согласие на просьбу о визите в Москву главы британского дипведомства. Главы МИД Соединенного Королевства не посещали Россию с декабря 2017 года. Тогда в Москву приезжал Борис Джонсон, который сейчас возглавляет британское правительство.