Журналисты Deutsche Welle смогут освещать визит Шольца в Москву

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Журналисты Deutsche Welle смогут освещать визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, если в журналистском пуле будут представители Deutsche Welle, да, они смогут работать", - сказал он в понедельник. Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос ТАСС, планирует ли Кремль аккредитовать журналистов Deutsche Welle на переговоры президента РФ Владимира Путина с Шольцем, которые пройдут в Москве 15 февраля.

"Другое дело, что компания (германская медиакомпания Deutsche Welle - прим. ТАСС) не сможет больше иметь своего корпункта здесь, компания не сможет осуществлять вещание на территории Российской Федерации", - отметил Песков.