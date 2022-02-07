Песков: Кремль не воспринимает всерьез петицию на Change.org об отставке Кадырова

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Кремль не воспринимает петицию об отставке Кадырова всерьез, так как голосование на платформе Change.org обезличенно и может быть накручено ботами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в администрации президента следят за реакцией чеченского руководства на разговор президента страны с главой республики, который состоялся на прошлой неделе. "Безусловно, все, что обсуждается на беседах глав регионов с президентом России далее тщательно отслеживается различными профильными подразделениями администрации президента и другими ведомствами", - сказал он.

При этом Песков не стал оценивать эту реакцию. "Никаких новых оценок у меня нет", - сказал он.

Как сообщил Песков 3 февраля, Путин в среду провел в Кремле встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Помимо вопросов социально-экономического развития региона они затронули и темы, связанные с работой правоохранительных органов.