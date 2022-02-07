Кремль не ждет разрядки обстановки в Европе после встречи Путина и Макрона

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Кремль не ожидает перелома в ситуации вокруг Украины после переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, которые состоятся в понедельник. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи", - сказал представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, допускает ли Кремль, что переговоры Путина и Макрона будут переломными и рассеют опасения Запада касательно обстановки на Украине.

"Мы знаем, и сам Макрон говорил об этом Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе и он имеет в виду этими идеями поделиться с Путиным", - подчеркнул Песков. "Давайте дождемся итогов сегодняшней встречи и послушаем, как их оценят президенты в ходе пресс-конференции", - предложил при этом представитель Кремля.

Запад предпочитает обсуждать тему "грядущего нападения РФ на Украину", а не гарантии безопасности, поэтому напряженность сохраняется, заявил Песков. "В первую очередь нужно сказать, что за последние дни пока не было ничего нового в плане темы гарантий безопасности для России. Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить о снижении напряжения в отношениях РФ со странами Запада.

"Они предпочитают вместо этой темы весьма и весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему "грядущего нападения РФ на Украину". Здесь тоже, наверное, вряд ли можно говорить о каком-то затишье", - добавил Песков.