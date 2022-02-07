Песков подтвердил, что ведется подготовка к визиту премьера Пакистана в Россию

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Подготовка к визиту премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Россию ведется, Кремль своевременно сообщит точную дату, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, ведется подготовка к такому визиту. Мы своевременно анонсируем дату", - сказал Песков.

Ранее газета The Express Tribune со ссылкой на пакистанские дипломатические источники сообщила, что Имран Хан может посетить Россию в конце февраля.

Как сообщила 17 января пресс-служба Кремля, премьер Пакистана в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил о широкой поддержке в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире заявлений президента России о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы. По итогам разговора российский президент и пакистанский премьер условились о продолжении контактов.