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Песков назвал фигурой речи слова Лукашенко о желании получить звание полковника РФ

Президент РФ не имеет права присваивать воинские звания в вооруженных силах другого государства, заявил представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он хотел бы получить звание полковника российской армии, являются скорее фигурой речи, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином Республики Беларусь. Это две разные страны. И президент РФ не имеет права присваивать воинские звания в вооруженных силах другого государства", - сказал он в ответ на вопрос, почему Путин не может повысить звание Лукашенко до полковника.

Внимание Пескова также обратили на слова белорусского лидера о том, что якобы Путину взамен могли бы присвоить звание генерала. Ему задали вопрос, может ли идти речь о создании объединенного командования в Союзном государстве. "Я не располагаю информацией о каком-то совместном командовании. Никогда об этом не слышал. Но еще раз повторяю: скорее это была фигура речи", - отреагировал пресс-секретарь российского лидера.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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