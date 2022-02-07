Кремль готов изучить документы Минска о якобы финансировании из РФ оппозиции Белоруссии

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Документы о причастности российского бизнеса к финансированию белорусской оппозиции, о которых ранее заявил глава республики Александр Лукашенко, будут переданы президенту России Владимиру Путину для ознакомления, когда Москва получит их от Минска. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мне об этом ничего не известно. Когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнеры и друзья. А дальше с ним нужно будет ознакомиться. Но мы пока не знаем, о чем там пойдет речь, поэтому рано что-либо говорить", - сказал Песков, комментируя соответствующие слова Лукашенко.