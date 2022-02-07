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Захарова: количество фейков о "вторжении" РФ на Украину говорит о подготовке провокации

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Количество публикаций в западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину свидетельствует о подготовке реальной провокации странами Запада. Об этом заявила в понедельник в эфире Первого канала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это говорит о том, что очевидно готовится провокация. Количество и качество этих публикаций, их заготовленность заранее, их абсолютно безапелляционная лживость свидетельствует о том, что, видимо, идет подготовка части провокационных действий", - сказала она.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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