Путин проведет по видеосвязи заседание Совета по науке и образованию 8 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник, 8 февраля, проведет заседание Совета по науке и образованию. Как сообщила в понедельник пресс-служба Кремля, мероприятие пройдет в режиме видеосвязи и будет посвящено "реализации важнейших инновационных проектов государственного значения".

"Участники заседания обсудят, в частности, вопросы мониторинга климатических изменений, борьбы с инфекционными заболеваниями и развития низкоуглеродной энергетики", - говорится в сообщении.

Во встрече, помимо членов президентского совета, примут участие ряд вице-премьеров и руководители федеральных министерств, а также лауреаты премии президента для молодых ученых за 2021 год.Имена удостоенных премии были объявлены в понедельник на пресс-конференции в ТАСС. Среди них старший научный сотрудник Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН Александра Дубровина, которая отмечена наградой за развитие новых подходов для индукции РНК-интерференции и направленной регуляции работы генов растений. Также премии получили Арсений Кубряков из Морского гидрофизического института РАН за достижения в исследовании динамики океанических процессов и их воздействия на биологические характеристики морских экосистем и Леонид Скрипников (Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт") за цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжелых элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра.

В предыдущий раз заседание Совета при президенте РФ по науке и образованию проходило в режиме ВКС совместно с заседанием Госсовета в декабре прошлого года.