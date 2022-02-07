Поклонская начала работу в Россотрудничестве, где займется защитой прав соотечественников

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Новый заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская сообщила в понедельник ТАСС, что приступила к работе в агентстве и будет заниматься защитой прав соотечественников и управлением в сфере культуры.

"Да, сегодня приступила к обязанностям. Руководителем Россотрудничества распределены обязанности, и мне поручены защита прав соотечественников за рубежом и управление в сфере культуры и искусства. Эти функции как раз сейчас являются моими обязанностями в соответствии с распределением, - сказала она. - Сегодня вечером буду знакомиться с коллективом управления по культуре. А сейчас организационные вопросы решаются и рассматриваются". Отвечая на вопрос о том, будут ли ее обязанности в агентстве связаны с Украиной, Поклонская отметила, что будет отвечать за свой круг задач без странового деления.

Поклонская также сообщила, что работает в очном режиме. "В настоящее время нет такого указания, чтобы работать дистанционно. Мы очно приходим, по крайней мере, руководство", - указала она.

Как рассказала Поклонская, в ближайшие дни она будет работать над тем, чтобы предоставить свое видение, свои планы и наработки руководителю Россотрудничества Евгению Примакову. "У меня уже есть свои наработки, но их нужно немного откорректировать, чтобы обсудить и утвердить с руководителем Россотрудничества", - добавила она.

Новый замглавы Россотрудничества поделилась, что у нее сложились самые положительные впечатления от первого рабочего дня на новом месте, однако оценивать рабочий процесс пока преждевременно. "Руководитель у меня замечательный. Но сегодня только первый день. И это организационные моменты, которые, конечно, приятные, но не предполагают того, чтобы сразу сформировалось впечатление о рабочем процессе. Пока только организационные вопросы решаются - выделение кабинета, знакомство с коллегами. Поэтому пока преждевременно говорить", - указала Поклонская.

2 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества. Другим указом глава государства освободил ее от обязанностей посла РФ в Кабо-Верде. Она была назначена на эту должность в октябре 2021 года, а 19 января Министерство иностранных дел России сообщило, что отъезд Поклонской в качестве посла в Кабо-Верде отменен по личным причинам.