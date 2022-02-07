Захарова прокомментировала обвинения в адрес РФ о якобы концентрации войск на границе

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс на протяжении десятилетий распространяет военную технику и войска в непосредственной близости от границ РФ, не НАТО вести учет численности российских войск и их перемещения на суверенной территории России - "они у себя у дома". Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала .

Комментируя Западные обвинения против России в якобы концентрации войск на границе с Украиной, дипломат напомнила, что на протяжении десятилетий войска и военная техника НАТО "распространялись в непосредственной близости" от российских границ. "И это все: военная техника, войска, вооруженные силы - это страны НАТО, [свидетельства расширения] той организации, которая провозгласила нас в качестве соперника, а не партнера, в качестве страны, с которой будет вестись не конкуренция на равных, а совершенно иные методики", - отметила она.

Помимо этого, по словам Захаровой, члены блока прибегают к санкционному и политическому давлению на Россию, а также вмешательству в ее суверенные дела. "Этого что недостаточно, чтобы задать глобальный вопрос, который и был сейчас задан Российской Федерацией, о гарантиях собственной безопасности? А вы все следите, с какой стороны и куда у нас передвигаются российские военные на российской территории, - отметила она в ответ на упреки Запада. - У России, к сожалению, была трагическая история, когда не наша страна нападала на другие государства, а другие государства, бесконечно заявляя о примате свободе и мира, нападали на нашу страну".

"Не вам, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас армия, где находятся вооруженные силы и куда они перемещаются. Где им надо быть, там они и есть - они у себя дома", - резюмировала она, комментируя вопрос одного из западных журналистов.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине делают заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.