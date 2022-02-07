Зампостпреда РФ при ООН назвал недопустимым использование санкций в качестве оружия

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Использование санкций Совета Безопасности ООН в качестве карательного оружия недопустимо. Об этом заявил в понедельник на заседании СБ ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По словам зампостпреда РФ, санкции являются важным инструментом возложенных на СБ ООН функций по поддержанию международного мира и безопасности. "Будучи одной из сильных форм реагирования на угрозы миру, они должны применяться крайне аккуратно, быть безупречно обоснованными и нюансированными", - указал Полянский. "Недопустимо их использование в качестве карательного орудия", - подчеркнул он.

Многие из действующих санкций СБ ООН не соответствуют современной обстановке, считает Полянский.

"По нашим оценкам, многие из действующих сегодня санкционных режимов Совета Безопасности уже не соответствуют фактической обстановке, мешают планам национальных правительств в области государственного строительства, а также социально-экономического развития", - сказал он.

РФ рассматривает односторонние санкции как вторжение в права СБ ООН, которые создают помехи миру. РФ предлагает создать список товаров, на которые не могут распространяться санкции.