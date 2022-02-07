Песков прокомментировал информацию о просьбе Киева разместить под Харьковом THAAD

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Размещение под Харьковом американских противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) стало бы еще одним шагом к дестабилизации обстановки, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации", - считает Песков.

В понедельник дипломатический источник сообщил агентству, что Киев обратился к США с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD.

THAAD - мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории в течение последней минуты подлета к цели.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков ранее называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.