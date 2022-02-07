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Визит Эмманюэля Макрона в Москву

Переговоры Путина и Макрона в Кремле продолжаются три часа

Об итогах встречи лидеры России и Франции планируют рассказать на пресс-конференции

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в Кремле продолжаются три часа.

Главы государств начали беседу один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля, продолжили разговор за рабочим обедом. Об итогах встречи лидеры планируют рассказать на пресс-конференции.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее прогнозировал, что переговоры будут продолжительными, объемными "по времени и по контенту обсуждения".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльВизит Эмманюэля Макрона в Москву
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