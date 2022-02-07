Переговоры Путина и Макрона в Кремле продолжаются три часа

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в Кремле продолжаются три часа.

Главы государств начали беседу один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля, продолжили разговор за рабочим обедом. Об итогах встречи лидеры планируют рассказать на пресс-конференции.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее прогнозировал, что переговоры будут продолжительными, объемными "по времени и по контенту обсуждения".