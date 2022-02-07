{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Посол РФ: визит главы МИД Британии прорабатывается на 10 февраля, но не подтвержден

Андрей Келин подтвердил, что визит главы британского Минобороны Бена Уоллеса также планируется в начале февраля, однако точной даты не привел

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву прорабатывается на 10 февраля, однако окончательного подтверждения того, что он состоится, пока нет. Об этом корр. ТАСС сообщил в понедельник посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"У нее был обнаружен коронавирус, я не знаю, в состоянии они или нет [лететь в Россию]. В Москве визит объявлен не был, поэтому мы говорим, что он прорабатывается", - сказал дипломат. "Мы готовимся на 10 февраля, но окончательных подтверждений пока нет", - пояснял посол.

Келин подтвердил, что визит главы британского Минобороны Бена Уоллеса также планируется в начале февраля, однако точной даты не привел. "Планируем в конце первой декады - начале второй декады [февраля]", - сообщил глава российского диппредставительства. Ранее британские СМИ называли датой визита Уоллеса 11 февраля. Однако в Минобороны королевстве корр. ТАСС эту информацию официально не подтвердили.

Теги
ВеликобританияРоссияКелин, Андрей Владимирович
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Постпред РФ в Вене: проект итогового документа по восстановлению иранской сделки сверстан
По словам Михаила Ульянова, это будет политический документ, в котором будут зафиксированы конкретные шаги по возвращению к первоначальной ядерной сделке
Читать полностью