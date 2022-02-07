Слуцкий заявил, что принадлежность Курильских островов не подлежит обсуждению

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Тема принадлежности Курильских островов закрыта, это территория Российской Федерации. Об этом ТАСС в понедельник заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя очередные высказывания руководства Японии о намерении продолжить консультации с Москвой по данному вопросу.

"Тема принадлежности Курильских островов не может обсуждаться, она закрыта. Это не может быть предметом для дискуссий в рамках переговоров о подписании мирного договора, так как отчуждение российских территорий запрещено на уровне конституции - главного закона страны", - напомнил Слуцкий.

Депутат заметил, что "российский суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению", о чем Москва заявляла неоднократно.

При этом, заметил глава комитета, "попытки радикально настроенных лиц ворваться на территорию российского посольства в Токио не могут не вызвать обеспокоенности". "Рассчитываем, что местные власти смогут гарантировать безопасность нашей дипмиссии и ее сотрудников", - резюмировал он.

Посольство РФ в Японии ранее выразило решительный протест японскому МИД из-за действий праворадикалов в Токио, которые попытались проникнуть на территорию российского дипломатического представительства. Как отметили в посольстве, "группа воинственно настроенных молодчиков попыталась проникнуть в посольство, устроив потасовку с охранявшими вход нарядами полиции". Это произошло накануне 7 февраля, когда в стране отмечается День северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов).

Выступая на общенациональном митинге "за возвращение северных территорий" в понедельник, премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул, что намерен вести упорные консультации с Россией с целью заключения мирного договора на основе всех достигнутых ранее соглашений, и сожалеет, что данный вопрос до сих пор не решен. В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на регулярной пресс-конференции заявил, что вопрос принадлежности четырех островов южных Курил является предметом обсуждения в рамках переговоров о заключении мирного договора между Японией и РФ.

О южнокурильских островах

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.