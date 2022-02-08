Путин: озабоченности РФ в предложениях о гарантиях безопасности были проигнорированы

Основные озабоченности РФ в предложениях о гарантиях безопасности были проигнорированы - Путин.

Путин назвал политику "открытых дверей" НАТО вольной интерпретацией принципов альянса со стороны США и ряда других стран.

Путин назвал непонятным, на каких основаниях перемещения войск на территории РФ пытаются представить угрозой соседним странам.

РФ пытаются успокаивать тем, что НАТО является мирным и оборонительным союзом, но в военной стратегии альянса Москва обозначена противником - Путин.

Путин заявил, что обещал Порошенко возможность политического убежища в РФ, если у того возникнут сложности.

Путина беспокоит, что дискриминация русскоязычного населения на Украине закрепляется законодательно.

Путин назвал чрезмерным преследование Порошенко на Украине как "государственного преступника" и подтвердил готовность дать ему прибежище в РФ.