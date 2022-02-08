Путин заявил, что власти России не имеют ничего общего с работающими в Мали компаниями

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские власти не имеют ничего общего с компаниями, которые работают в Мали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Что касается Мали, господин президент [Франции] неоднократно ставил этот вопрос, мы с ним обсуждали, и он знает нашу позицию. Российское правительство, российское государство не имеет ничего общего с теми компаниями, которые работают в Мали. Насколько нам известно от руководства Мали, никаких замечаний по поводу коммерческой деятельности этих компаний не высказывалось", - сказал Путин, отвечая на вопрос французского журналиста о частных военных компаниях в Мали.