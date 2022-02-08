Путин: Москва против расширения НАТО на восток, потому что это представляет угрозу РФ

Москва категорически против расширения НАТО на восток, потому что это представляет угрозу РФ - Путин.

Если Украина будет в НАТО и нападет на российский Крым, то случится конфликт России с альянсом, заявил президент. Российский лидер напомнил, что европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым является частью Украины, а Москва считает, что это часть РФ.

"И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что Россия - противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем, - представьте, что Украина - член НАТО <…>, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!" - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что обеспокоенность РФ "продиктована и вопросами, связанными с общеевропейской безопасностью".

Киевские власти уже дважды пытались решить проблему Донбасса силовым путем, не исключен и новый, третий раз, считает Путин.

Россия 30 лет уговаривает НАТО не предпринимать какие-то действия, но ее озабоченности полностью игнорируются - Путин.

Президент РФ считает, что в случае военного конфликта между Россией и НАТО победителей не будет.

"Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы и вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете: вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны будут автоматически втянуты в военный конфликт с Россией?" - сказал Путин.

"Победителей не будет", - добавил российский лидер, напомнив, что РФ является одной из ядерных держав.

Президент заявил, что не желает такого развития событий, которое спровоцирует вооруженный конфликт между Россией и НАТО.

"Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития, и я не хочу", - заявил Путин.

РФ видит в ответах США и НАТО на свои предложения политические клише, но диалог не закончен - Путин.