Путин сообщил, что у него с Макроном близки позиции по ситуации с иранской ядерной сделкой

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у него с президентом Франции Эмманюэлем Макроном очень близки позиции относительно ситуации с иранской ядерной сделкой.

"Мы рассмотрели ситуацию вокруг иранской ядерной программы и восстановление полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, принятого в 2015 году и одобренного резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН. Солидарны в том, что необходимо продолжить дипломатические усилия и содействовать согласованию компромиссных решений в интересах сохранения этого важнейшего документа", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой.

"Мы сошлись во мнении, что здесь наши позиции очень близки или, как говорят дипломаты, совпадают", - добавил глава российского государства.

Российский лидер также сообщил, что на переговорах с Макроном были затронуты и другие актуальные международные региональные проблемы. "При рассмотрении ситуации вокруг Нагорного Карабаха отметили позитивную роль российских миротворцев, которые обеспечивают соблюдение режима прекращения огня и помогают налаживать мирную жизнь", - сказал Путин. Он добавил, что вместе с его собеседником было подтверждено важное значение деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе в решении насущных гуманитарных и социально-экономических проблем региона. По словам Путина, Макрон проинформировал его об итогах своей недавней совместной видеоконференции с председателем Евросовета, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.